الخضري تجدد تسهيلات بنكية مع بنك الرياض بـ 231 مليوناً

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن #الخضري عن توقيع اتفاق تجديد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي وذلك مع #بنك_الرياض بتاريخ 11/07/2018 بقيمة 231.4 مليون ريال.

وتهدف هذه التسهيلات الائتمانية إلى توفير التزام ضامن، وتمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام، علماً بأن هذه التسهيلات تتضمن تسهيلات تورق، وخصم فواتير، وضمانات متعددة الأغراض، واعتمادات مستندية، وتمويل مرابحة.

وتشتمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل بنك الرياض على ما نسبته 63% من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة، وما نسبته 37% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض واعتمادات مستندية.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة وهي قابلة للتجديد عند موعد انتهائها بتاريخ 25/02/2021.

ومن الجدير بالذكر أن حدود التمويل الممنوحة من قبل تتباين وفقاً لمدد المشروعات الممولة المختلفة.