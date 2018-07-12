"مدن" تمنح "أرامكو" رخصة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة

سلمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، شركة #أرامكو السعودية اليوم الخميس، رخصة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)، كأول رخصة لمدينة طاقة تصدرها "مدن"، وذلك على ضوء مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين.

وسلم رخصة التطوير المدير العام لـ"مدن" المهندس خالد السالم، واستلمها من جانب "أرامكو" مدير البنى التحتية والخدمات المساندة سيف القحطاني.

وأوضح السالم أن "مدن تعمل جاهدة من أجل دعم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، والتعاون المثمر وخلق الشراكات الفعالة مع الجهات الوطنية، دعماً لمسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، والقيام بدورها في تمكين الصناعة بالمملكة، وإنفاذ خطة برنامج التحول الوطني 2020، وتحقيق رؤية المملكة 2030"، مشيراُ إلى أن المشروع من شأنه تحفيز الشركات الوطنية على تقديم مشاريع تنموية تسهم في توطين الصناعة، وتوفير مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين والسعوديات، بجانب ما سيخلقه من تكاملٍ متناغم مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.

وأفاد نائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة في "أرامكو" السعودية محمد العساف، بأن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة يعد أحد مبادرات التمكين لتحقيق تطلعات #رؤية_المملكة_2030 بشأن النمو الاقتصادي والصناعي وخلق الوظائف، انسجامًا مع أحد طموحات الرؤية الرامية إلى بناء مدينة لصناعة الطاقة تكون ركيزة وقطبًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين التوطين في هذا القطاع الحيوي، الذي على إثره صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة، الذي يتناغم معه برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الذي أطلقته "أرامكو" السعودية قبل ثلاثة أعوام بهدف مضاعفة المحتوى المحلي بحلول 2021.

إسهامات المدينة في مجال الطاقة

تُسهم مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)، في تمكين سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المملكة والمنطقة، حيث يشمل هذا القطاع أعمال التنقيب وإنتاج النفط الخام وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، وسيتم ذلك من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية وبيئة جاذبة للمستثمرين العالميين، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة تساند المستثمرين في تحقيق استدامة استثماراتهم.

وكانت "أرامكو" السعودية شرعت، فور صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المدينة في يوليو 2017، بإجراء دراسات ومسوحات مع الموردين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددًا من المكونات الرئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم، وستنشئ الشركة مقرها الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار في المدينة، بالإضافة إلى مركزٍ للشراء وإدارة منظومة الإمداد.

5 مناطق محورية

يضم مشروع المدينة خمس مناطق محورية: المنطقة الصناعية، وتنقسم إلى خمس مناطق متخصصة، تُسهم في تطوير منظومة القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات الطاقة، وستركز المناطق المتخصصة على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية. والميناء الجاف وهو منطقة خدمات لوجستية حديثة، مع منطقة جمارك يمكن ربطها بسكة الحديد الخليجية في المستقبل، وستضم المنطقة مجمع خدمات لوجستية، ومرافق خدمية أخرى، وعند اكتمالها ستتميز بدرجة عالية من الأتمتة، وستصل طاقة الميناء الاستيعابية إلى ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويًا.

ومن المناطق الخمس أيضاً منطقة الأعمال، وتضم مقر "أرامكو" السعودية الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار، وعقارات تجارية تحتوي على مساحات مكتبية، ومطاعم، ومحال تجارية، ومنطقة التدريب التي صممت لتستوعب عشرة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة، لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة. إلى جانب المنطقة السكنية والتجارية التي تضم مجمعات سكنية، ووحدات فندقية، ومركزًا صحيًا، والمرافق المساندة لها.