العدل الأميركية تطعن في استحواذ "AT&T" على "تايم وارنر"

قالت #وزارة_العدل_الأميركية إنها ستستأنف قرارا لقاض اتحادي بالموافقة على صفقة استحواذ إيه.تي آند تي على تايم وورنر البالغة قيمتها 85.4 مليار دولار.



ولم يوضح ملف أرسلته الحكومة إلى المحكمة ما هي الحجج التي ستستند إليها في الطعن على قرار الموافقة على #صفقة_الاندماج التي أغلقت في الرابع عشر من يونيو حزيران.



ولم يصدر تعقيب من إيه تي آند تي أو وزارة العدل.



وهبطت أسهم إيه تي آند تي أكثر من 1% في التعاملات اللاحقة على الإغلاق ببورصة وول ستريت.



وكان الرئيس دونالد ترمب قد عارض #الاندماج الذي أعلن عنه أولا في أكتوبر تشرين الأول 2016. وأقامت وزارة العدل دعوى قضائية ضد إيه تي آند تي، لكن الشركة حصلت على موافقة في يونيو حزيران من قاض للمضي قدما في الاتفاق بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع.



وقضى ريتشارد ليون قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة كولومبيا بأن التحالف بين أنشطة إيه تي آند تي للاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية مع العروض السينمائية والتلفزيونية لتايم وورنر لا ينتهك قانون #مكافحة_الاحتكار. وجادلت وزارة العدل بأن الاتفاق سيلحق ضررا بالمستهلكين.