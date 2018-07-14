استدعاء 251 ألف سيارة بالسعودية لعيوب صناعية

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عن استدعاء 251683 مركبة من وكلاء 5 شركات عالمية مصنعة للسيارات، لعيوب تصنيعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأوضحت الوزارة بحسب صحيفة الاقتصادية، أن موديلات المركبات تنوعت لسيارات مصنوعة في الأعوام 2008 و2010 و2013 و2014 و2018.

ووفقا لوزارة التجارة، فإنه يحق للمستهلك أن يوفر له الوكيل التجاري ضمان جودة الصنع لسيارته، وذلك بشرط ألا ينشأ العيب أو العطل بسبب سوء استعماله، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهماله، أو الحوادث، أو الأعمال التخريبية، أو أعمال الصيانة غير المطابقة لتوصيات الشركة الصانعة، أو الإهمال في إجراء الصيانة، ويسري ذلك على ضمان المنتج.

كما يحق له أن يوفر له الوكيل التجاري الصيانة اللازمة لسيارته، نظير تكلفة مالية وجودة مناسبة، وتقدير مقابل أعمال الصيانة وقطع الغيار والأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء إجراء الصيانة بدقة وبطريقة موثقة، ولا يجوز إلزام المستهلك بأداء تكلفة أعمال الصيانة التي لم يوافق عليها.

وتلزم تعليمات الوزارة وكيل السيارات تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة (الدورية وغير الدورية) وتكلفتها في وثيقة مستقلة، يوقع عليها كل من الوكيل والمستهلك، وأن يتحمل الوكيل تكاليف شحن السلعة وإعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة، إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد منه يبعد مسافة تزيد على (100) مائة كيلو متر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المستهلك عند حدوث خلل مشمول بالضمان.

وتسلم وثيقة من الوكيل عند إحضار السيارة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السيارة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك.