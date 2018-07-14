تغريم "جونسون آند جونسون" 4.7 مليار دولار.. لماذا؟

أمرت محكمة أميركية شركة "جونسون آند جونسون" العملاقة للصناعات الدوائية بأن تدفع تعويضاً مالياً بقيمة 4.7 مليار دولار لـ22 امرأة زعمن الإصابة بسرطان الرحم إثر استخدام منتجات مسحوق «بودرة» من إنتاج الشركة.

وتضمن الحكم القابل للاستئناف الصادر من محكمة ولاية ميسوري الأميركية إلزام الشركة بدفع تعويضات بقيمة 550 مليون دولار، ثم أضاف قرار المحكمة إلى المبلغ غرامة عقابية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعيات بقيمة 4.1 مليار دولار.

يأتي هذا الحكم في وقت تمثل فيه الشركة العملاقة للصناعات الدوائية طرفاً لنزاع قضائي في حوالي 9000 قضية من بينها قضايا خاصة بمسحوق تلطيف بشرة الأطفال.

ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني أن «جونسون آند جونسون» أعربت عن استيائها.

وقالت إنها تستعد لاستئناف الحكم الصادر بعد 6 أسابيع من رفع الدعوى التي تضمنت مزاعم إصابة عدد من النساء وأسرهن بسرطان الرحم إثر استخدام بودرة تلطيف بشرة الأطفال وغيرها من منتجات التلك لعشرات السنوات.

وزعم محامي المدعيات أن الشركة كانت على علم بأن منتجات التلك التي تنتجها ملوثة بمركب الأسبستوس منذ السبعينيات من القرن العشرين، لكنها لم تحذر المستهلكين من هذه المخاطر.