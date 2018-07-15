المركزي الإماراتي: إيقاف شركات صرافة لا علاقة له بإيران

قال مصرف الإمارات المركزي في بيان اليوم الأحد، إن قرار معاقبة 7 مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالا غير مشروعة إلى #إيران.

وقال البنك المركزي في‭‭ ‬‬بيان‭‭ ‬‬أُرسل لـ"رويترز"، إنه تقرر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك، بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظراً لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.

وأضاف أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات، عطلتا شبكة تحول الأموال لـ "الحرس_الثوري_الإيراني".

وكانت سيجال ماندلكر مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأميركية قالت يوم الخميس الماضي، إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو. وتابعت أن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران، وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران.