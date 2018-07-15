تراجع أرباح الرياض للتعمير الفصلية 3% لـ44.6 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #الرياض_للتعمير ، بنسبة 1.2% إلى 88.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018، مقارنة بـ89.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجعت أرباح "الرياض للتعمير" بنسبة 3% إلى 44.6 مليون ريال بالربع الثاني ، مقارنة بـ46 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات قطاع التشغيل، ولنفس الأسباب أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت إيرادات المبيعات للربع المنتهي في 30 يونيو 2018 60.92 مليون ريال بانخفاض يعادل 9% مقارنة بإيرادات المبيعات لنفس الربع من العام الماضي والتي بلغت 67.11 مليون ريال.