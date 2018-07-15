"زين"السعودية تتكبد خسائر بـ38 مليون ريال بالربع الثاني

سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " #زين "، خسائر بـ115 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018، مقارنة بأرباح 53 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا نتائج الربع الثاني، فقد تكبدت "زين" السعودية خسائر بـ38 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ8 ملايين ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :



- انخفاض في إجمالي الإيرادات بـ 1% ما يعادل 18 مليون ريال. وباستبعاد الأثر الناتج عن الانخفاض في الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية، فإن النمو في الإيرادات يقدر ب 1%.

- انخفاض في إجمالي الربح بمبلغ 66 مليون ريال.

- زيادة في الاستهلاك قدرها 39 مليون ريال نتيجة الاستحواذ على المزيد من الطيف الترددي ومعدات وممتلكات إضافية، حيث بلغ الأثر من الاستحواذ على الطيف الترددي 18 مليون ريال.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض مصاريف التوزيع والتسويق بمبلغ 42 مليون ريال، مع انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7 مليون ريال نتيجة لتحسين التكاليف.