PwC غير قادرة على الوصول لبيانات مالية مستقلة لـ"أبراج"

أفادت شركة PwC في تقرير حصلت وكالة "بلومبرغ" على نسخة منه، إنها غير قادرة على الحصول على بيانات مالية سنوية مستقلة لشركة #أبراج، وهو شيء غير اعتيادي لشركة الاستثمارات الخاصة، على الرغم من أن قانون جزر كايمن لا يلزمها بذلك.

وأضافت PwC في تقرير إلى محكمة جزر كايمن في الحادي عشر من الشهر الجاري، أن "أبراج" اقترضت قروضاً قصيرة الأجل لتعويض نقص السيولة طويل الأمد، بين رسوم إدارة الاستثمار ونفقات التشغيل، وهو ما يخلق نموذج عمل غير مستقر للغاية.

وعلى الرغم من أن الشركة لديها أصول إجمالية تبلغ مليار دولار، إلا أن أكثر من 900 مليون دولار من الديون المضمونة مرتبطة بهذا المبلغ ، مما يعني أن صافي قيمة الأصول المتبقية يقارب 148 مليون دولار فقط، وفقاW لتقديرات PwC.

ومنيت "أبراج" بخسائر بلغت 188 مليون دولار بنهاية مارس الماضي، بعد استخدامها أموال المستثمرين لإدارة عملياتها.