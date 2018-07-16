تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ "إعمار مولز"

أعلنت شركة #إعمار_مولز تعيين "باتريك بوسكيه - شافان" بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، وسيتولى مهامه اعتباراً من شهر أغسطس.

وأوضحت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أمس، أن الرئيس الجديد سيركز على إعداد وحدة أعمال #مراكز_التسوق لتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بالتزامن مع تعزيز ثقة العملاء.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع أرباحها بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من العام الجاري بالغة 548 مليون درهم إماراتي مقابل صافي #الربح المحقق في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017، والبالغ 539 مليون درهم.