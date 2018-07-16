طيران الإمارات تفتتح صالة خاصة في مطار القاهرة الدولي

افتتحت طيران الإمارات مؤخراً صالتها الخاصة لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في مطار القاهرة الدولي، والتي تعد الصالة الـ42 ضمن شبكة صالاتها العالمية في مطارات عدد من أبرز وجهاتها حول العالم، فيما بلغت قيمة استثمارات الناقلة في هذه الصالات 381 مليون دولار.

وقال محمد مطر ، نائب رئيس أول لدائرة خدمات المطار في طيران الإمارات، إن الشركة استثمرت 4 ملايين دولار لافتتاح صالة جديدة في مطار القاهرة.

وأضاف: نتطلع في طيران الإمارات لمواصلة المساهمة الفعالة في دعم صناعة السياحة في مصر من خلال تحفيز وتسهيل تدفق السياح القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم إلى مصر، إلى جانب تقديم خدمات رفيعة لمسافرينا من مصر بشكل عام، ومسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بشكل خاص. وتعد مصر سوقاً مهمة لطيران الإمارات، ويؤكد استثمارنا في هذه الصالة الخاصة جهودنا المستمرة لمنح مسافرينا تجربة سفر فريدة.

وتتسم الصالة بتصميم عصري مريح، فهي تمتد على مساحة 880 قدماً مربعة، وتستوعب ما يصل إلى 152 مسافراً، وتم تجهيزها لمنح مسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز مستويات فريدة من الرحابة والراحة والتسهيلات الفاخرة، بما فيها كنبات جلدية وثيرة، وشاشات LED.

ويجسد هذا الاستثمار التزام الناقلة تجاه مصر، وحرصها الدائم على توفير أرفع مستويات الخدمة، ومنح مسافريها في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، تجربة سفر أكثر راحة وتميزاً.