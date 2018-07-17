ايرباص: سنرفع إيرادات خدمات الطائرات لـ10 مليارات دولار

قالت شركة " #إيرباص" اليوم الثلاثاء إنها تريد زيادة إيراداتها من خدمات الطائرات التجارية ثلاثة أمثال إلى 10 مليارات دولار سنويا في العقد المقبل من 3.2 مليار دولار في 2017.

وتشمل خدمات الطائرات التجارية توفير قطع الغيار وبيانات الصيانة الوقائية وإعادة تجهيز القمرات وتدريب الطيارين وتحقيق أقصى استفادة من تشغيل الرحلات.



وتتوقع إيرباص أن تعزز زيادة حركة الركاب إلى المثلين على مدى الـ15 عاما القادمة نمو سوق الخدمات.



وقال نائب رئيس إيرباص لخدمة العملاء فيليب مون إنه بعد عام من إطلاق منصة سكاي وايز التي تسمح بتقاسم معلومات مع شركات الطيران العميلة والموردين، فإن لدى الشركة حاليا عملاء يبلغ عددهم 22 شركة طيران بينما جرى ربط 2500 طائرة بالنظام لتغذيته بالمعلومات.