تحويل دين لـ"أجيليتي" في الوطنية العقارية إلى أسهم

كشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة بسوقي دبي والكويت عن موافقة هيئة أسواق المال على تحويل دين تابعة لـ"أجيليتي" في الوطنية العقارية إلى أسهم.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إن هيئة أسواق المال أصدرت موافقتها على زيادة رأس مال الوطنية العقارية المدفوع بقيمة 27.28 مليون دينار كويتي، ما يعادل 272.8 مليون سهم.

وأعلنت الشركة الوطنية العقارية المدرجة ببورصتي الكويت ودبي في فبراير الماضي أن مجلس إدارتها قد وافق بالتمرير على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات الجهات الرقابية المُختصة لتنفيذ تحويل ديون لشركة أجيليتي إنفستمنت هولدنج ليميتد التابعة لشركة المخازن العمومية "أجيليتي"، القائم إلى أسهم في رأسمال الشركة.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية في اجتماعه خلال شهر نوفمبر الماضي، قد وافق على تنفيذ مشروع ريم مول العقاري في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.