العبار مؤكداً بيع أصول: سنبيع فنادق بـ1.2 مليار دولار

أكد رئيس مجلس إدارة شركة #إعمار محمد العبار، في لقاء مع "العربية"، أن التوجه لبيع الفنادق التي تمتلكها الشركة هو خيار منطقي كون عمل شركات الضيافة يجب أن يتركز على إدارة الفنادق وليس تملكها كأصول.

وقال #العبار: "نتوقع بيع فنادق بقيمة تتراوح بين 800 مليون و1.2 مليار دولار، وهي فرصة لنا للنمو في القطاع الفندقي".

وشدد العبار على أن غالبية الفنادق التي تتوجه "إعمار" لبيعها ستكون في الإمارات، في حين أن إعادة الاستثمار ستكون في الإمارات وفي خارجها.

وكانت شركة "إعمار" أوضحت أنه في ما يتعلق بالتقارير الإعلامية حول بيع الشركة لأصول بقيمة 1.4 مليار دولار ، بأنها تقوم بشكل مستمر بدراسة خيارات التمويل المختلفة، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تنظيم أنشطتها، مشيرة إلى أنها ستعلن عن هذه المعاملات فور الانتهاء منها.

وكانت مصادر مطلعة لـFinancial Times قد كشفت يوم أمس أن شركة #إعمار تعتزم جمع ما يصل إلى 1.4 مليار دولار من خلال بيع #فنادق وعيادات ومدارس وأصول غير أساسية.

وأضافت المصادر أن الشركة تتطلع إلى جمع حوالي 700 مليون دولار من خلال بيع محفظتها الفندقية باستثناء عقارين رئيسيين.

كما تقوم "إعمار" ببيع العيادات والمدارس في مجتمعاتها المحلية بقيمة تبلغ 700 مليون دولار بحسب المصادر نفسها.

يُذكر أن الشركة قد عينت بنك Standard Chartered لإتمام عملية البيع.