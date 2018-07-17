مستوى قياسي جديد لمبيعات "رينو" بفضل الأسواق الناشئة

قالت #رينو الفرنسية لصناعة السيارات، أمس الاثنين، إن مبيعاتها زادت 9.8% إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام، مدعومة بانتعاش الأسواق في روسيا وأميركا الجنوبية وطلب قوي في سوقها المحلية بأوروبا.

ورفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق السيارات العالمية إلى 3% من 2.5%، بعد أن بلغت تسليماتها 2.07 مليون سيارة في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو.

وجددت شركة السيارات تعهدها بزيادة المبيعات أكثر خلال 2018، في ظل طلب تقوده طرز مجددة حديثاً مثل السيارة الرياضية متعددة الاستخدادات "داستر"، وقالت: "تتوقع المجموعة جني ثمار تجديد الطرز في شتى المناطق".

وزادت المبيعات الأوروبية 4.4% إلى 1.07 مليون في النصف الأول، متجاوزة معدل نمو السوق البالغ 2.8%. وفاق نمو المبيعات 15% في منطقة أوراسيا بما في ذلك السوق الروسية، و18% في أميركا اللاتينية.

وضاعفت "رينو" توقعها لنمو السوق البرازيلية إلى 10%، وزادت توقعها للنمو في أوروبا إلى 1.5% من 1%.

وكانت الهند وكوريا الجنوبية نقطتين ضعيفتين، حيث نزلت المبيعات فيهما 19% و25% على الترتيب، متأثرة باحتدام المنافسة الهندية للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة الصغيرة "كويد"، وتقادم طرز "رينو سامسونغ موتورز".

وتراجعت مبيعات إيران 10.3% إلى 61 ألفاً و345 سيارة، بفعل قرار إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.