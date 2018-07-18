تراجع طفيف بأرباح "الدريس" الفصلية إلى 18.2 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات في السعودية بأقل من 1% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 18.2مليون ريال.

وعزت الشركة الانخفاض الطفيف في الأرباح الفصلية إلى زيادة التكاليف والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية وانخفاض الإيرادات الأخرى رغم زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف البيعية.

وعلى مستوى النصف الأول، أظهرت بيانات الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى 42.8 مليون ريال مقابل 32.8 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2017، بارتفاع نسبته 30.49%.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الثاني من الحالي إلى 1.29 مليار ريال مقابل 856.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 50.58%، لترتفع المبيعات خلال النصف الأول بنسبة 51.74% إلى 2.58 مليار ريال.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال الربع الأول من عام 2018، قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 68.5% إلى 24.6 مليون ريال، مقابل 14.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2017.