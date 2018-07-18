لماذا قررت "أوراسكوم للاتصالات" المصرية تغيير اسمها؟

أرجع تامر المهدي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، قرار تغيير أسم الشركة إلى "أوراسكوم للاستثمار القابضة، إلى التوجه للتخارج من بعض الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتنويع استثمارات الشركة نحو قطاعات جديدة متعددة مثل الخدمات المالية والطاقة والصناعات الزراعية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية.

وقال المهدي في مقابلة مع "العربية" إن أوراسكوم القابضة خصصت نحو 10 مليار جنيه مصري لخطط تنويع استثمارات المقبلة، من أجل تعظيم العائد على حقوق المساهمين ومنح فرصة أكبر للاستفادة من تنوع الفرص الاستثمارية.

وعن عمليات البيع في قطاع الاتصالات من قبل أوراسكوم قال المهدي إن الشركة أنجزت عقد بيع شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" للكوابل البحرية التي لديها كوابل اتصالات بحرية تربط الهند مع أوروبا إلى "الشركة المصرية للاتصالات" مؤكدا أن أوراسكوم لم تزل تحتفظ بإدارة شبكة الاتصالات التابعة لها في كوريا الشمالية.

وكانت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، حصلت على موافقة السلطات التنظيمية في #مصراللازمة لتغيير اسمها إلى شركة "أوراسكوم للاستثمار القابضة".

جاء قرار الشركة بتغيير اسمها كجزء من استراتيجيتها لتنويع محفظتها من شركة متخصصة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا، إلى شركة قابضة للاستثمار بهدف تعزيز ربحيتها من جهة، وتطوير حجم أعمالها في مجالات ذات نمو وعائد أعلى من جهة أخرى.