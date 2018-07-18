غرامة أوروبية على غوغل بـ 5 مليارات دولار

فرض #الاتحاد_الأوروبي اليوم الأربعاء غرامة قياسية قدرها 4,34 مليار يورو (خمسة مليارات دولار)، على مجموعة #غوغل الأميركية، لاتهامها باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد"، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

كما أنذرت المفوضية الأوروبية المجموعة "بوضع حد لممارساتها غير القانونية في مهلة تسعين يوماً، وإلا واجهت عقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لمجموعتها الأم ألفابيت".

والغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية ستكون أعلى غرامة على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي، وتأتي بعد ما يزيد قليلا عن عام من فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو على "غوغل" بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها للتسوق على منافسيها.