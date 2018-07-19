ارتفاع طفيف بأرباح "دو" الفصلية إلى 450 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات المتكاملة #دو بشكل طفيف لتصل إلى 450 مليون درهم. وجاءت النتائج أفضل من توقعات EFG HERMES والبالغة 429 مليون درهم.

إلى ذلك، حققت الشركة أرباحاً صافية بعد خصم حقوق الامتياز خلال النصف الأول من العام 2018 بقيمة 965 مليون درهم بنمو 18.8% مقارنة مع 812 مليون درهم في النصف الأول 2017.

وسجلت الشركة ارتفاعاً قوياً في #الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 6.68 مليار درهم. ونظراً إلى أدائها المالي القوي أعلنت الشركة عن مقترح مجلس الإدارة لتوزيع 589 مليون درهم كأرباح نصف سنوية لمساهميها بواقع 13 فلساً لكل سهم شريطة موافقة الجمعية العمومية المزمع انعقادها في شهر سبتمبر 2018 والجهات المختصة.

في الربع الأول من 2018 أعلنت الشركة عن احتساب عملية استثنائية غير متكررة متعلقة بإعادة جزء من الرسوم المدفوعة لهيئة تنظيم الاتصالات، حققت أرباحاً صافية بعد خصم حقوق الامتياز زيادة بنسبة 4.4٪ في النصف الأول من عام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت عائدات الهاتف الثابت في الربع الثاني 583 مليون درهم بنمو 9.4 % مقارنة بالربع الثاني 2017، في حين تراجعت عائدات الهاتف المتحرك 1.6 % من 1.84 مليار درهم في الربع الثاني 2017 إلى 1.81 مليار درهم في الربع الماضي، وبلغت العائدات الأخرى 950 مليون درهم في الربع الثاني، بنمو 8.6 %.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "حققت الإمارات للاتصالات المتكاملة إيرادات جيدة بقيمة 3.35 مليار درهم في الربع الثاني من العام، في زيادة بنسبة 2.9٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2017. وقد تم دعم النمو المتميز من خلال الأداء القوي في أعمال خدمة الهاتف الثابت التي ارتفعت بنسبة 9.4٪ في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وعلى الرغم من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان و عيد الفطر في الربع الثاني من العام على إيرادات شريحة #الهواتف_المتحركة، إلا أنها استقرت عند 1.82 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، على نفس المستوى بـ 1.85 مليار درهم في الربع الثاني من عام"، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج".