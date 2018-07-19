الأرباح الفصلية لـ"سدافكو" تتراجع 35% إلى 50 مليون ريال

انخفضت أرباح #سدافكو السعودية المختصة بإنتاج الألبان والأغذية، إلى 50 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2018 بنسبة قدرها 35%، مقارنة بأرباح 77.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى #الانخفاض_في_المبيعات (الانكماش في سوق المنتجات الاستهلاكية). والارتفاع في تكلفة المواد الخام والذي أثر في انخفاض مجمل الربح من 38.7% إلى 32.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 16.1% نتيجة لانخفاض حجم المبيعات و التحكم بالمصاريف.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة في المبيعات نتيجة للأنشطة الترويجية خلال شهر رمضان وكذلك تأثر مبيعات يناير من الربع السابق بتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة. ومع ذلك أدت ظروف السوق المعاكسة إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة 3.8%.

وانخفض مخصص الزكاة نتيجة لانخفاض الوعاء الزكوي. كما ارتفعت المصاريف الإدارية نتيجة لتدرج المصاريف والتي تم تقديرها لتتوافق في انخفاض حتى نهاية العام.