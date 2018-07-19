أمازون تهدد عرش "أبل" بقيمة سوقية بـ900 مليار دولار

وصلت القيمة السوقية لأمازون دوت.كوم إلى 900 مليار دولار للمرة الأولى، مسجلة علامة بارزة في مسارها الذي بدأته قبل 21 عاما كشركة مدرجة للتداول العام، لكنها تهدد أيضا بإزاحة أبل عن عرشها كصاحبة #أعلى_قيمة_سوقية في وول ستريت.



وبعد أن أسس جيف بيزوس شركة بيع الكتب عبر الإنترنت في مرآبه في عام 1994، تمكنت #أمازون من النجاة من أزمة شركات #التكنولوجيا، ثم توسعت لاحقا ليشمل نشاطها قطاع التجزئة ككل، ولتغير طريقة أسلوب شراء المستهلكين للمنتجات.



وبعدما أعلنت أمازون يوم أمس الأربعاء أنها باعت أكثر من 100 مليون من #المنتجات في مهرجان التسوق السنوي المعروف باسم "يوم العضوية الممتازة" أو "برايم داي" الذي يمنح مستخدمي منصتها من أصحاب "العضوية الممتازة" مزايا وتخفيضات، لامس سهمها لفترة وجيزة 1858.88 دولار، لتصبح قيمتها السوقية 902 مليار دولار. وتراجع السهم في وقت لاحق 0.16 في المئة.



وحلت أبل محل #إكسون_موبيل في أواخر 2011 لتصبح صاحبة أعلى قيمة سوقية في #الولايات_المتحدة. وصعد سهم أبل 12% منذ بداية العام لتصل قيمتها السوقية إلى 935 مليار دولار.



وستعلن #أمازون أحدث نتائجها للربع الثاني من العام في السادس والعشرين من يوليو تموز بينما ستصدر نتائج #أبل في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.