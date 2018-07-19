"أرامكو" تؤكد إجراء محادثات أولية لشراء حصة في "سابك"

قالت شركة #أرامكو السعودية، إنها قامت بتقييم عدد من #فرص_الاستحواذ_المحلية والعالمية، مؤكدة أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالحصول على حصة استراتيجية في (سابك) عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها صندوق_الاستثمارات_العامة في (سابك).



وأكدت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذه المحادثات أوليّة وليس هناك ما يؤكد وبشكل نهائي انعقاد هذه الصفقة، مشيرة إلى أنها لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة #سابك مباشرة من السوق المالية السعودية (تداول). وأشارت إلى أنها ستعلن ما يستجد في هذا الشأن وفقًا للأنظمة المعمول بها، وعبر قنواتها الرسمية.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات، من قبل أرامكو السعودية من خلال الاستحواذ على حصة في رابع أكبر شركة كيماويات في العالم، المملوكةٌ بنسبة 70% لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تقدر قيمتُها السوقية نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار).

وأوضحت #أرامكو أنها لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة "سابك" مباشرة من السوق المالية السعودية "تداول" وإنما من خلال صفقة شراء خاصة، مشيرة إلى أن هذه المحادثات أوليّة وليس هناك ما يؤكد وبشكل نهائي انعقاد هذه الصفقة، وهو أيضا ما أوضحه صندوق الاستثمارات العامة الذي أشار في بيان منفصل، إلى أن الصفقة ما زالت في مرحلة أولية مبدئية وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

كما تسعى أرامكو من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز قيمتها السوقية قبل طرحها العام الأولي المرتقب، وإلى تنويع استثماراتها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ما يفتح أسواقا جديدة لخامها، النمو في مجال الكيماويات تعتبره أرامكو أمرا محوريا لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب، حيث تعمل على مشروع ضخم تبلغ قيمته 20 مليار دولار تشيده في المملكة مع سابك سيتضمن بناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير.