"جي.اف.اتش" البحرينية تعلن عدم انكشافها على "أبراج"

قالت مجموعة "جي.إف.إتش" البحرينية إنه ليس لديها أي انكشاف على مجموعة #أبراج، وإنها وقعت لشراء حصة المجموعة في شركة "ذي إنترتينر"، بحسب "رويترز".

وكانت مؤسسات مالية أعلنت سابقاً انكشافها على مجموعة "أبراج"، على رأسها "العربية للطيران" بـ336 مليون دولار، وبنك دبي التجاري بـ166 مليون دولار، وبنك المشرق بـ66 مليون درهم، إلى جانب بنك أبوظبي الأول بقرض تبلغ قيمته 21.4 مليون دولار يستحق في أبريل 2019.

وكانت مشاكل مجموعة "أبراج" انفجرت بعد أن أظهر تدقيقان ماليان منفصلان سوء استخدام أموال، ومخالفات في صندوق الرعاية الصحية التابع لها، وفي صناديق أخرى.