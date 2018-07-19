"موانئ دبي" تستحوذ على حصة أغلبية بـكونتيننتال الهندية

أعلنت شركة "هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة"، المشروع المشترك بين موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند، إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 90% من مؤسسة "كونتيننتال ويرهاوسينغ" وهي شركة لوجستيات متعددة الوسائط في "نافا شيفا" بالهند.

ومن المقرر أن تحتفظ عائلة "ريدي" مؤسسة "كونتيننتال ويرهاوسينغ" بحصة الـ10% المتبقية وتواصل المشاركة في عمليات الشركة.

وتبلغ قيمة الصفقة أقل من 5% من صافي قيمة أصول #موانئ_دبي_العالمية، بحسب نتائج عام 2017.

ويعتبر هذا الاستثمار الأول لشركة "هندوستان إنفرالوغ برايفت المحدودة"، وهي أداة استثمارية تم تأسيسها في مارس الماضي بالشراكة بين "موانئ دبي العالمية" والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، بغرض استثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار في الموانئ والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة.

و نوه سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" بأهمية الاستحواذ على "كونتيننتال ويرهاوسينغ"، ودوره في تعزيز تواجد "موانئ دبي العالمية" على امتداد سلسلة اللوجستيات في #الهند، ما يضيف القيمة و يدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن العمليات الراهنة لـ"كونتيننتال ويرهاوسينغ" تتكامل إلى حد بعيد مع أعمال المجموعة من ناحية نموذج العمل والانتشار الجغرافي وتأمين فرص جديدة لتحقيق العائدات على المدى الطويل.

و توقع أن تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن هذا الاستحواذ سيتيح لـ"موانئ دبي" بدء رحلة النمو الجديدة وإطلاق الإمكانات التجارية الكبيرة للهند.

وتعد مؤسسة "كونتيننتال ويرهاوسينغ" التي تأسست عام 1997، رائدة في مجال اللوجستيات المتكاملة متعددة الوسائط من مخازن ومحطات شحن الحاويات ومستودعات الحاويات الداخلية، ومحطات الشحن الخاصة والحلول اللوجستية المتكاملة.

وتنتشر شبكة لوجستيات الشركة عبر مواقع استراتيجية رئيسية في الهند، تغطي مساحة إجمالية تزيد عن 400 فدان، وتوفر أكثر من 660 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم شركة "ديليكس كارغو إنديا برايفت المحدودة" والمملوكة بالكامل من قبل "كونتيننتال ويرهاوسينغ"، الحلول اللوجستية من الباب إلى الباب بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية للطرف الثالث والخدمات اللوجستية السريعة ونموذج التوصيل والتسويق، عبر 54 موقعاً في 40 مدينة.