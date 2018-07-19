"هواوي" تقفز بحصتها السوقية في الشرق الأوسط لـ 21%

أعلنت مجموعة #هواوي لأعمال المستهلك، نجاحها في زيادة حصتها السوقية ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 31.25%، وذلك بحسب تقرير "جيه إف كيه" لعام 2018 والذي أشار إلى الأداء القوي والنمو المطرد الذي تحققه هواتف الشركة في المنطقة.

وأشارت بيانات "جيه إف كيه"، إلى أن حصة هواوي السوقية في #منطقة_الشرق_الأوسط وأفريقيا بلغت 21% خلال شهر مايو 2018، محققة بذلك نمواً بنسبة 31.25% عند مقارنتها مع حصة الشركة السوقية خلال شهر ديسمبر 2017.

كما شهدت قيمة أسهم الشركة زيادة بنسبة 35.7% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، لتسجل ارتفاعاً بواقع 19% في شهر مايو 2018.

وساهم التزام هواوي تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب جهودها في مجالات الابتكار والبحث والتطوير في تحقيق نمو لافت في أعمال المستهلكين، وهو ما يظهر من خلال الزيادة السريعة في شحنات الهواتف الذكية خلال النصف الأول من العام 2018.

وتجاوز نمو الحصة السوقية للشركة داخل بلدان المنطقة نسبة 20%، وشمل ذلك كلاً من منطقة بلاد الشام بنسبة 37.4%، وسلطنة عمان بنسبة 30%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 27%، والعراق بنسبة 25%، ومصر بنسبة 24%، وباكستان بنسبة 22.2%، ودولة الإمارات بنسبة 20%.

وكانت هواوي قد أطلقت مؤخراً سلسلة هواتف P20 المزودة بكاميرا ثلاثية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح لمستخدمها إمكانية التقاط صور احترافية بجودة عالية لا تضاهى.

وتجاوز إجمالي مبيعات هواتف P20، نحو 6 ملايين وحدة حول العالم، وذلك بعد 3 أشهر فقط من طرحها في الأسواق خلال شهر مارس 2018. ويشكل ذلك زيادة بنسبة 81% بالمقارنة مع مبيعات الشركة من هواتف P10 في عام 2017.

ومن المتوقع أن تطلق هواوي مزيداً من الابتكارات في مجال الهواتف الذكية خلال الأشهر القادمة، ما يفسح المجال واسعاً أمام تحقيق المزيد من النمو والاستثمارات في المنطقة مستقبلاً.