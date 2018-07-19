"هيرميس" تتوسع إفريقياً بالاستحواذ على شركة في نيجيريا

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، الدخول في اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة "بريميرا أفريكا"، إحدى أبرز شركات الخدمات المالية وبحوث الاستثمار بالسوق النيجيري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "هيرميس" للتوسع الجغرافي بتواجدها المباشر في الأسواق المبتدئة والناشئة، وتعتزم الشركة استغلال تواجدها بهذا السوق الواعد كمنصة للتوسع بأعمالها لخدمة أسواق غرب إفريقيا على غرار مقرها في كينيا الذي يخدم أسواق شرق إفريقيا.

وسيقوم المقر الجديد بخدمة كافة عملاء الشركة الباحثين عن الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة، خاصة أن السوق النيجيري ينبض بفرص النمو الجذابة باعتباره أكبر الاقتصادات الإفريقية.

وتقدم شركة "بريميرا أفريكا" باقة من الخدمات المالية لعملائها من المستثمرين المحليين والأجانب. وبعد إتمام عملية الاستحواذ سوف تعمل الشركة الجديدة تحت العلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس، مما سيسهم في تواجد اسم رائد لأكثر من 30 عامًا في مجال الخدمات المالية لخدمة السوق النيجيري.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إن نيجيريا تمثل رابع التوسعات خارج أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام، كما تعد امتدادًاً لاستراتيجية التوسع بتواجد الشركة المباشر في أبرز الأسواق المبتدئة، لافتاً إلى أن إتمام عملية الاستحواذ سيساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لكافة عملاء الشركة من خلال تواجدنا المباشر في 12 دولة موزعة على أربع قارات.

وأحرزت هيرميس تقدمًا ملحوظًا في توسعاتها الاستراتيجية على مدار العام الماضي، حيث توسعت الشركة بتواجدها المباشر في أسواق باكستان وكينيا وبنغلاديش، إضافة إلى حصول مقر الشركة بالعاصمة البريطانية لندن على رخصة مزاولة النشاط من هيئة الرقابة والخدمات المالية البريطانية.

وأضاف عوض أن تركيز "هيرميس" على تعزيز خدماتها في الأسواق الجديدة، أثمر عن احتلال المجموعة المالية هيرميس المركز الأول في تصنيف "Extel Survey 2018" لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة حول العالم، متقدمة من المركز التاسع خلال العام الماضي، كما نجحت الشركة في إتمام الطرح العام لشركة "ASA International ‘ASA’" التي تمتلك تواجدا جغرافيا منتشرا في إفريقيا في بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه إسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، محمد عبيد، إن نيجيريا هي أكبر سوق استهلاكي في إفريقيا، كما أنها واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات على مستوى القارة بجانب مصر وجنوب إفريقيا.

وأضاف: السوق النيجيري احتل صدارة تنفيذات وإيرادات نشاط الوساطة بجميع الأسواق المبتدئة التي تعمل بها الشركة بشكل غير مباشر على مدار عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق النيجيري بدأ في التعافي من مرحلة الركود الاقتصادي، حيث أشارت إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى نمو اقتصاد نيجيريا بنسبة 0.8% خلال عام 2017، علمًا بأنه من المتوقع أن ينمو بمعدل 2.1% خلال العام الجاري على خلفية تعافي أسعار البترول ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخططة.

ومن المقرر إتمام اتفاقية الاستحواذ على شركة "بريميرا أفريكا" بنهاية يوليو الجاري وفور الحصول على موافقة الجهات الرقابية واستيفاء بعض الشروط الخاصة.