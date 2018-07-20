"مصر للبترول" و "بترونس" تبدآن تسويق منتجات في إفريقيا

وقعت شركة "مصر للبترول" وشركة "بتروناس" الماليزية مذكرة تفاهم بهدف التعاون في إنتاج وتسويق الزيوت المتخصصة من خلال استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة بمجمع خلط الزيوت المملوك لشركة مصر للبترول بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لإنتاج 30 ألف طن سنوياً من الزيوت عالية الجودة وتسويقها داخل مصر وخارجها من خلال التصدير لأسواق الدول الإفريقية.

وقع المذكرة رئيس شركة مصر للبترول، المحاسب حسين فتحي، و الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بتروناس العالمية لزيوت التشحيم "بي إل إي"، جوسيبى داى أريجو.

وأكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أهمية مذكرة التفاهم في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات التصنيع والتسويق للمنتجات البترولية، موضحاً أن التعاون بين الشركتين يهدف لاستثمار البنية التحتية والطاقات الإنتاجية الفائضة في توفير منتجات بترولية متخصصة بأعلى مواصفات الجودة ولها مردود اقتصادي كبير من خلال المساهمة في توفير متطلبات السوق المحلي بدلاً من الاستيراد لترشيد النقد الأجنبي وتصدير كميات للأسواق الخارجية لزيادة الجدوى الاقتصادية والعائدات.

وأشار إلى أن المشروع يوجه اهتمامه إلى تحسين مواصفات المنتجات البترولية المتخصصة بالاعتماد على تكنولوجيات حديثة في هذا المجال، بما يسهم في تقديم منتجات عالية الجودة تلائم احتياجات السوق المحلي والمستهلكين في الوقت الحالي، فضلاً عن كونها منتجات ذات قدرة تنافسية متميزة تسهم في النفاذ للأسواق الخارجية خاصة الأسواق الإفريقية في ظل عضوية مصر في منظمة الكوميسا.

وأكد أهمية دخول شركات عالمية جديدة في مجال تسويق المنتجات البترولية لاستثمار التكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها وإقامة شراكات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة.

وأوضح رئيس شركة مصر للبترول أن مذكرة التفاهم تعد خطوة في مجال تكوين شركة مشتركة بين الجانبين تقوم على استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بمجمع الشركة في العامرية والتكنولوجيات المتقدمة لشركة بتروناس في إنتاج كميات من زيوت التشحيم المتخصصة التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج وذلك بواقع 20 ألف طن سنوياً زيوت درجة أولى و 10 آلاف طن سنويا من زيوت محركات الديزل.

وأشار إلى أهمية المشروع في زيادة القدرة التنافسية للشركة في السوق المحلي والأسواق الخارجية ونقل تكنولوجيا جديدة متطورة إلى المشروعات الخاصة بها.

وأشار رئيس شركة بتروناس إلى أن الشركة مهتمة بالتعاون مع قطاع البترول والعمل في مصر التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز مكانتها الاستثمارية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط خاصة مع توافر مقومات النجاح وفي مقدمتها سوق محلي واسع يضم كافة التسهيلات الإنتاجية والإمكانيات الفنية.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للمشروع المشترك هو دمج ما تمتلكه بتروناس من تكنولوجيات حديثة وإمكانات وخبرات في مجالات التوريد والتسويق على مستوى العالم، مع الخبرات الواسعة والمتميزة التي تمتلكها شركة مصر للبترول في السوق المصري، بهدف تسويق منتجات محلية جديدة عالية الجودة وإحلالها محل المنتجات المستوردة والدخول لأسواق تصديرية على المستوى الاقليمي.