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ارتفاع أرباح "كيان" الفصلية 263% لـ 878 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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حققت شركة #كيان_السعودية للبتروكيماويات، أرباحاً صافية عن فترة الربع الثاني 2018 بقيمة حوالي 878 مليون ريال بزيادة 263% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي أرباحها للربع الثاني 2018، في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية #تداول إلى "تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة".

وأفادت #كيان_السعودية أن تحسن الأداء التشغيلي أدى إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة، إضافة إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وهذا التحسن في النتائج تحقق رغم ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم".

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