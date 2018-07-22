ارتفاع أرباح "ينساب" 137% لـ 821 مليون ريال

رفعت شركة #ينبع_الوطنية_للبتروكيماويات السعودية #ينساب أرباحها الفصلية للربع الثاني 2018 إلى حوالي 821 مليون ريال، بزيادة نسبتها 137% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي أرباحها للربع الثاني، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية #تداول إلى "ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات".

كما عزت الشركة ارتفاع صافي أرباحها الفصلية إلى "زيادة الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف بعض مصانع الشركة لإجراء الصيانة المجدولة خلال الربع الثاني من العام السابق 2017".

وأكدت الشركة أن الارتفاع في الأرباح الصافية جاء على الرغم من ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم.