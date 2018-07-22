شركات أميركية كبرى تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في #مصر، رغبة عدد من الشركات الأميركية ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، أن وفداً استثمارياً يضم كبريات #الشركات_الأميركية، سيزور مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، لمعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بعدد من كبريات الشركات الأميركية المستثمرة والراغبة في الاستثمار في مصر، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية في ختام زيارتها إلى العاصمة الأميركية.

وذكر كبير مستشاري شركة "اجيكو" الزراعية الأميركية، فيليب دى ليون، أن شركته ستقوم بعمل توسعات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت مطلع العام الجاري، أن الاستثمارات الأميركية في مصر تبلغ 2.4 مليار دولار من خلال 1222 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقبل أيام، نشر مجلس الوزراء المصري إنفوغراف يفيد بأن مصر تصدرت دول الكوميسا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.

وأشار الإنفوغراف إلى أن مصدر تصدرت القائمة من خلال إجمالي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.41 مليار دولار بعام 2017، ثم إثيوبيا بنحو 3.59 مليون دولار، تلتها الكونغو الديمقراطية بقيمة 1.35 مليون دولار.

ونوه المجلس بأنه على الرغم من تصدر مصر قائمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بين دول الكوميسا، إلا أن حجم التدفقات نفسها شهد تراجعا خلال نفس الفترة بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2016، نتيجة هبوط التدفقات الاستثمارية المباشرة عالمياً بمقدار 23%.

وأفاد بأن إجمالي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2017 بلغ نحو 92 مشروعا، لتأتي أيضاً في المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء بالمنظمة من حيث عدد المشروعات المقامة بها.