نمو أرباح مجموعة سامبا الفصلية 10.2% لـ1.27 مليار ريال

أعلنت #مجموعة_سامبا_المالية تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثاني من 2018 بلغت قيمتها 1.4 مليار ريال، مقابل 1.27 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 10.19%، ومقابل 1.305 مليون ريال، في الربع السابق بنمو 7.27%.

وأرجعت مجموعة " #سامبا" نمو الأرباح لارتفاع صافي الدخل بنسبة 10.2% بسبب الزيادة في إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4.6% نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 11.2% وزيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى، وفي المقابل انخفض إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 5.4%، ويرجع ذلك بسبب انخفاض نفقات الرواتب ونفقات الإيجار والمباني وتكلفة الائتمان بالإضافه إلى الاستهلاك.

وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية 2.07 مليار ريال، مقابل 1.98 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 4.56%، ومقابل 1.939 مليار ريال في الربع الأول بنمو 7.19%.

وحققت المجموعة صافي أرباح من العمولات الخاصة والاستثمارات بلغ 1.54 مليار ريال، مقابل 1.385 مليار ريال، في الربع الثاني من 2017، بنمو 11.2%، ومقابل 1.433 مليار ريال، في الربع اسابق بنمو 7.53%.