Cerberus تنسحب من مزاد للحصول على شركة إدارة أصول أبراج

انسحبت شركة Cerberus Capital Management من المزايدة للحصول على حقوق إدارة الأصول الخاصة بمجموعة #أبراج الإماراتية، وذلك بعد أن رفض المستثمرون في أبراج العرض الذي قدمته Cerberus والذي يقدر بنحو 25 مليون دولار، بحسب ما كشفت مصادر لبلومبرغ.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا العرض كان الأقل قيمة بين العروض المقدمة.

وقال أحد الممثلين عن الفريق الذي عيّنته المحكمة لتصفية أصول المجموعة، إن الفريق مستمرٌ في تلقي العروض وتقييمها قبل اتخاذ القرار المناسب، حيث يسعى الفريق إلى تسوية ديون بأكثر من مليار دولار.



من جهة أخرى، تواجه #مجموعة_أبراج دعوى قضائية جديدة موجهة ضدها من أحد مؤسسي شركة ألبان التركية Yorsan Gida Mamulleri وذلك على خلفية عزم مجموعة أبراج بيع حصتها في شركة الألبان.

وكانت أبراج قد اشترت مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، حصة أغلبية في الشركة التركية لتُبقي الشركة التركية على حصة 20%.

وقد أقامت الشركة ثلاث دعاوى قضائية، متهمة أبراج بتخفيض قيمة الحصة إلى 3% من خلال زيادات غير عادلة في رأس المال.

وبحسب مصادر بلومبرغ، فقد فازت أبراج بإحدى القضايا الثلاث.