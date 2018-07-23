شراكة صينية لأكوا باور بمشروعها للطاقة الشمسية في دبي

أعلنت "أكوا باور" السعودية في قطاع استثمار وتطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، عن استحواذ صندوق #طريق_الحرير_الصيني على حصة بنسبة 24.01% من أسهم مشروع "هيئة كهرباء ومياه دبي" للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاواط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد مشروع " #هيئة_كهرباء_ومياه_دبي" للطاقة الشمسية المركزة، والذي حصل تحالف بقيادة شركة "أكوا باور" على امتياز تطويره عام 2017، المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" ليكون #أكبر_مشروع_للطاقة_الشمسية المركزة عالمياً ويتواجد في موقع واحد، ويستخدم أحدث التقنيات التي تجمع بين تقنيتي برج الطاقة الشمسية المركّزة وعاكسات القطع المكافئ، والتي تعمل على تجميع الحرارة وتخزينها في الملح المذاب لإنتاج البخار حسب الحاجة واستخدامه في توليد الكهرباء.

وسيقوم المشروع بتوفير #الكهرباء بتعرفة متساوية تبلغ 7.30 سنت أميركي لكل كيلوواط ساعة على مدار الساعة، وهي تكلفة تعد منافسة لتعرفة الكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري ومن دون دعم للطاقة الشمسية المرنة الموزعة على مدار الساعة. وستدعم المحطة "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة بإمارة دبي إلى 25 في المئة بحلول عام 2030، كما ستتيح خفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويعد "صندوق طريق الحرير" مؤسسة سوقية تنموية تعمل في #قطاع_الاستثمارات الدولية متوسطة وطويلة الأجل، حيث تستثمر في نطاق واسع من القطاعات في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، تشمل قطاعات البنية التحتية وتنمية موارد الطاقة والتعاون الصناعي والمالي.

وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "إن دخول مستثمر جديد إلى مشروع "هيئة كهرباء ومياه دبي" للطاقة الشمسية المركزة ينسجم تماماً مع استراتيجية "أكوا باور" الراسخة والهادفة إلى تحقيق شراكات استثمارية مع كبار الشركاء من أصحاب القيمة المضافة والذين سيعملون بدورهم على تعزيز مشاريعنا. ولم يكن بإمكاننا العثور على شريك أكثر قدرة من "صندوق طريق الحرير" للانضمام إلينا وإلى "هيئة كهرباء ومياه دبي" للتعاون معنا في أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم وقيد الإنشاء حالياً".

وأضاف بادماناثان قائلاً: "ينسجم هذا الاستثمار المشترك أيضاً مع استراتيجيتنا الاستثمارية بتوظيف رأسمالنا بكفاءة للحفاظ على مستوى معقول من الحصص في كل مشروع، ما يتيح لنا أن نكون مستثمراً طويل الأجل، مع تحكم فعلي بالاستثمار، وللاستمرار في تركيزنا على توفير الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق به وبتكلفة منخفضة".

من جانبه، قال راجيت ناندا، كبير المسؤولين الاستثماريين في "أكوا باور": "يسرني توصلنا إلى اتفاق لانضمام مستثمر يتميز بالمنزلة الرفيعة والسمعة الدولية مثل "صندوق طريق الحرير"، مضيفاً أن "هذا الاستثمار يعد دليلاً دامغاً على سجل الإنجازات القوي الذي تتميز به "أكوا باور"، والذي يثبت قدرتها وإمكاناتها بوصفها مطوراً ومشغلاً موثوقاً به لمشاريع الطاقة".