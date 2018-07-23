ارتفاع أرباح "الصحراء" 150% لـ 221 مليون ريال 

سجلت شركة #الصحراء_للبتروكيماويات أرباحاً صافية للربع الثاني من العام الحالي بقيمة 221 مليون ريال بزيادة نسبتها نحو 150% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت "الصحراء للبتروكيماويات" في بيان على موقع #سوق_الأسهم_السعودية #تداول إلى زيادة بنحو 58% بمقارنة الأرباح مع الربع الأول للعام الحالي.

وسجلت الشركة أرباحا إجمالية للفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت قيمتها 361.4 مليار ريال بزيادة نسبتها حوالي 96% عند المقارنة مع نتائج النصف الأول 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها للربع الثاني 2018 بالمقارنة مع الربع الثاني 2017 إلى "ارتفاع أرباح شركة الواحة للبتروكيماويات خلال هذا الربع بسبب ارتفاع كميات الإنتاج والمبيعات وارتفاع أسعار بيع المنتج".

ولفتت "الصحراء" إلى تسجيلها ارتفاعاً في الأرباح "على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق".

كما أشارت إلى تنفيذ أعمال الصيانة المجدولة والمعلن عنها سابقا خلال فترة الربع الرابع من العام الماضي.

وعزت زيادة الأرباح أيضا إلى "ارتفاع أرباح شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات خلال الربع الثاني 2018 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى تسجيل أرباح في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات خلال الربع الحالي".

وقامت "الصحراء" بعملية "عكس صافي مخصصات أصول غير متداولة خلال الربع الثاني 2018 نتج عنها ارتفاع في قيمة الأصول غير المتداولة وتسجيل أرباح خلال نفس الربع".