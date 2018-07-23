صفقة مليارية لهيئة الاستثمار الكويتية في بحر الشمال

قال مصدران إن ذراع الاستثمار في بريطانيا التابع لـ #صندوق_الثورة_السيادي_الكويتي أبرم اتفاقا لشراء شركة خطوط أنابيب النفط والغاز نورث سي ميدستريم بارتنرز مقابل نحو 1.3 مليار جنيه استرليني أو ما يعادل 1.7 مليار دولار، من اركلايت كابيتال.



وذكر أحد المصدرين أن #رن_هاوس ذراع الاستثمار في البنية التحتية للهيئة العامة للاستثمار في #الكويت تغلبت علي عروض من جيه.بي مورجان وبلاكستون وشركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.ار بحسب أحد المصدرين.



وقال مصدر "نافست رن هاوس بعض اللاعبين الكبار وقدمت ببساطة أفضل الشروط".



ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم رن هاوس للتعقيب.



وقال أحد المصدرين إن العرض كان أقل من أحد العروض المقدمة ولكن الشروط الكلية كانت أفضل مضيفا أن فريق الإدارة الحالي لنورث سي ميدستريم بما في ذلك الرئيس التنفيذي اندي هيبل سيحتفظ بمناصبه.



وقدرت قيمة شركة نورث سي بين 1.2 و1.3 مليار جنيه استرليني أو 1.6 و1.7 مليار دولار.



ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على أنها رابع أكبر صندوق ثورة سيادي ويدير 592 مليار دولار ويسبقه في الترتيب النرويج والصين والإمارات.



ويرأس رن هاوس ومقرها لندن حكيم قيطوني وهو مصرفي سابق عمل في بنك أمريكا ميريل لينش في لندن ونيويورك.



وتشمل الاستثمارات الأخرى للصندوق في المملكة المتحدة حصصا في اسوشيتد بريتش بورتس ومطار لندن سيتي وتيمز ووتر.