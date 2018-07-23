نتائج الشركات التابعة تبشّر بأرباح قوية لـ "سابك"

شهد سهم شركة #سابك تحركات إيجابية في #سوق_السعودية مع إعلان شركتان للبتروكيماويات تابعتان لشركة سابك عن أرباح فصلية قوية.

وارتفع #سهم_سابك بنسبة 0.46%، مطلع تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 130 ريالا، بتداولات نشطة بلغت قيمتها 306 مليون ريال، حتى الساعة 12 بتوقيت السعودية.

أرباح شركة ينساب قفزت في الربع الثاني بنسبة 173%، لتسجل 820 مليون ريال ولتفوق التوقعات التي كان متوسطها عند 760 مليون ريال.

وقد عزت الشركة المملوكة لسابك بنسبة 51% ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار البيع لمعظم المنتجات وزيادة الكميات المنتجة والمباعة وذلك لتوقف بعض المصانع للصيانة في الربع المقابل من 2017.

أما كيان التي تمتلك فيها سابك 35% فقد قفزت أرباحها بنسبة 260%، إلى 880 مليون ريال لتأتي عند ضعف توقعات المحللين. وهذا بسبب تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وارتفاع أسعار البيع، بحسب الشركة.