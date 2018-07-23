أرباح "التصنيع الوطنية" الفصلية تقفز لـ395.8 مليون ريال

تضاعفت أرباح شركة #التصنيع_الوطنية خلال الربع الثاني، أكثر من أربع مرات، حيث حققت أرباحا بقيمة 396 مليون ريال، متفوقة على متوسط التوقعات عند 367 مليون ريال.

وبلغ إجمالي الربح 870.8 مليون خلال الربع الثاني مقابل 425 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 104.9%.

بينما بلغ الربح التشغيلي 785.8 مليون خلال الربع الثاني مقابل 327.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 140.2%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 757.2 مليون ريال، ومقابل 196.9 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بنمو 284.6%.



وأوضحت الشركة أن قفزة #الأرباح تعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم وانخفاض #تكلفة_التمويل، إضافة إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مع تحسن متوسط أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية.



وتضاعفت أرباح الشركة خلال النصف الأول نحو أربع مرات لتسجل 757 مليون ريال.