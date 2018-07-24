أرباح "هرفي " الفصلية 45.8 مليون ريال بنمو 5.7%

بلغت أرباح شركة #هرفي_للخدمات_الغذائية 45.88 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، مقابل 43.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 5.73%، و47.45 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع 3.9%.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافى الربح خلال الربع الثانى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة قيمة المبيعات بنسبة 5.7% وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى ، على الرغم من زيادة النفقات التمويلية والمصاريف الادارية والعمومية للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2018، بلغت قيمة أرباح #هرفي 93.6 مليون ريال، مقابل 96.1 مليون ريال، بتراجع 2.59%.

وقالت هرفي الغذائية إن انخفاض الأرباح مقارنة بالنصف الأول من 2017، يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة زيادة بلغت 2.58% نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة لزيادة الرسوم الحكومية (المقابل المالي) وارتفاع اسعار منتجات الطاقة.