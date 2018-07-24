أكوا باور للعربية: 70% من تمويل مشروع دبي صيني

كشف عبد الحميد المهيدب، مدير تنفيذي لمشروع #الطاقة_الشمسية المركزة في #أكوا_باور أن حصة البنوك الصينية من تمويل مشروع "هيئة كهرباء ومياه دبي" للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاوات سيكون من بنوك صينية.

وأشار المهيدب في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية استحواذ صندوق #طريق_الحرير_الصيني على حصة بنسبة 24.01% من أسهم مشروع "هيئة كهرباء ومياه دبي" للطاقة الشمسية بحيث يكون الاعتماد أكبر على التمويل من البنوك الصينية.

وقدر المهيدب حصة البنوك الصينية من تمويل المشروع بنحو أكثر من 70%.

وكشف أن تمويل #البنوك سيكون بالدولار الأميركي ومربوط مباشرة مع المشروع وليس على الشركاء، كما أن التمويل البنكي يغطي كامل فترة إنجاز المشروع. وقال إن الإغلاق المالي للمشروع سيجري الشهر المقبل بعد تحضير المستندات اللازمة.

وتوقع المهيدب بدء التنفيذ الفعلي للمشروع الشهر المقبل، والتشغيل الجزئي له مع انطلاقة #اكسبو_2020 وبعد شهر من التشغيل الجزئي للمشروع ستكون كل الوحدات جاهزة.

وتحدث عن استراتيجية "أكوا باور" في إيصال #الكهرباء بالسعر الأقل والأكثر تنافسية في العالم، ولهذا كانت أهمية إضافة الشريك المالي المناسب من الصين، للمشروع وهذا ينعكس من ناحية تقسيم مشاركة الشركاء وإضافة الجانب الصيني لتسهيل تمويل المشروع من البنوك الصينية بجانب البنوك المحلية.

واعتبر أن صندوق طريق الحرير له باع طويل واستراتيجية تستهدف دول طريق الحرير والدول المجاورة لها، وهو ما يعزز من أهمية الشراكة بالنسبة لشركة أكوا باور التي تملك استثمارات في الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

ويعد مشروع #هيئة_كهرباء_ومياه_دبي للطاقة الشمسية المركزة، والذي حصل تحالف بقيادة شركة "أكوا باور" على امتياز تطويره عام 2017، المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" ليكون#أكبر_مشروع_للطاقة_الشمسية المركزة عالمياً ويتواجد في موقع واحد، ويستخدم أحدث التقنيات التي تجمع بين تقنيتي برج الطاقة الشمسية المركّزة وعاكسات القطع المكافئ، والتي تعمل على تجميع الحرارة وتخزينها في الملح المذاب لإنتاج البخار حسب الحاجة واستخدامه في توليد الكهرباء.

وسيقوم المشروع بتوفير #الكهرباء بتعرفة متساوية تبلغ 7.30 سنت أميركي لكل كيلووات ساعة على مدار الساعة، وهي تكلفة تعد منافسة لتعرفة الكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري ومن دون دعم للطاقة الشمسية المرنة الموزعة على مدار الساعة. وستدعم المحطة "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة بإمارة دبي إلى 25 في المئة بحلول عام 2030، كما ستتيح خفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويعد "صندوق طريق الحرير" مؤسسة سوقية تنموية تعمل في #قطاع_الاستثمارات الدولية متوسطة وطويلة الأجل، حيث تستثمر في نطاق واسع من القطاعات في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، تشمل قطاعات البنية التحتية وتنمية موارد الطاقة والتعاون الصناعي والمالي.