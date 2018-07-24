ارتفاع أرباح اتصالات الإماراتية 12% لـ 2.2 مليار درهم 

حققت #مجموعة_اتصالات_الإماراتية أرباحاً فصلية صافية بعد خصم حق الامتياز عن فترة الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 2.2 مليار درهم.

وتأتي الأرباح المعلنة اليوم بزيادة بنحو 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما تأتي أرباح الربع الثاني أعلى من توقعات "بلومبيرغ" التي كانت تتوقع تسجيل 2.1 مليار درهم.

وعن فترة النصف الأول من العام الحالي سجلت #مجموعة_اتصالات4.3 مليار درهم أرباحاً صافية بنسبة نمو 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأقرت الشركة توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم عن النصف الأول للسنة المالية 2018. ووصلت الإيرادات الموحدة بالربع الثاني 2018 إلى 13.1 مليار درهم، بزيادة سنوية 2%.

وبلغ عدد مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالي 144 مليون مشترك، بزيادة سنوية 4%. وفي الإمارات، نمت قاعدة المشتركين للربع الثاني إلى 12.7 مليون مشترك، بزيادة سنوية 3%.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس صالح العبدولي، في بيان صحافي إن مجموعة اتصالات "الشركة الأولى في قطاع الاتصالات التي تنجح في إطلاق أول نطاق عريض متنقل فائق السرعة لشبكة الجيل الخامس في المنطقة".