موبايلي: تراجع المنافسة السعرية دعم نمو قطاع الأعمال

قال أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي"، إن هناك تحسناً تدريجياً ومستمراً في أداء الشركة نجم عن بناء قاعدة أفضل من العملاء، بدأت "موبايلي" تحصد ثمارها مما أثر على ربحيتها.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الشركة حرصت في العام الماضي على تقديم خدمة مميزة، مما أدى إلى استقرار وتحسن قاعدة العملاء وساهم في رفع الإيرادات.

وأعلنت "موبايلي" أمس الاثنين، أنها تمكنت للربع الثاني على التوالي من تقليص صافي الخسارة، بفضل تحسن إجمالي الربح نتيجة نمو الإيرادات وانخفاض تكلفة المبيعات.

وانخفضت الخسائر الفصلية لشركة "موبايلي" إلى 78.6 مليون ريال، مقابل 189.6 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 58.54%، ومقابل خسائر 93.4 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض 15.85%، حيث جاءت هذه النتائج أفضل من توقعات "بلومبرغ" التي كانت تدور عند 113.8 مليون ريال.

وذكر أبو دومة أن الفصل المنصرم يعد ثالث ربع على التوالي تعلن فيه "موبايلي" عن زيادة في الإيرادات مقارنة بالربع السابق له. كما يعد ثاني ربع تعلن فيه عن تقليص خسائر الشركة على أساس سنوي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنها تمكنت من تحقيق ذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوق الاتصالات في المملكة، إضافة إلى أثر تخفيض الأسعار التحسبية للمكالمات الانتهائية.

ولفت إلى أن قطاع الأعمال شهد نمواً قوياً مع تقليص المنافسة السعرية، قائلاً إن السوق تواجه تحديات كبيرة مثل تقلص العمالة الوافدة في الممكلة، لكن استثمار الدولة في البنية التحتية للاتصالات خلق فرصة سانحة للعمل على تحقيق #رؤية_المملكة_2030، معتبراً أن النظرة المستقبلية ستتأثر بالتغيرات السوقية.

وقال: "نرى فرصة كبيرة في السوق السعودية".