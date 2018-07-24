نمو أرباح "البحري" 20.5% لـ185.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل #البحري "البحري" إلى 185.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، مقابل 153.91 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 20.47%، و123.14 مليون ريال، في الربع السابق بنمو 50.57%.

وأرجعت "البحري" ارتفاع أرباحها لعدة أسباب من بينها:

- تحسن نشاط الشركة في القطاعات المختلفة خلال الربع الحالي من عام 2018 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- أدى التوسع في أسطول الشركة إلى الحد من أثر الهبوط في أسعار نقل النفط بشكل عام خلال الربع الحالي من عام 2018 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- تحقيق خسارة في الشركة الزميلة خلال الربع الحالي بمقدار 13 مليون ريال مقابل ربح بمقدار 24 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت قيمة الأرباح في النصف الأول من 2018، 308.5 مليون ريال، مقابل 532.77 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 42.09%.

وذكرت البحري أن انخفاض صافي الربح للنصف الأول من 2018، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام ومعدلات أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص وارتفاع تكلفة وقود السفن خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2017.

- ساهم التحسن في قطاعات الشركة الأخرى والتوسع في أسطول الشركة إلى الحد من أثر الهبوط في أسعار نقل النفط بشكل عام خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2017.

- تحقيق خسارة في الشركة الزميلة خلال الفترة الحالية بمقدار 34 مليون ريال مقابل ربح بمقدار 43 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2017.