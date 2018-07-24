"سبكيم" تعتزم زيادة حصتها في الشركة العالمية للغازات

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " #سبكيم" توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للطاقة لشراء حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) والبالغة 25%.

وتبقى هذه الصفقة مشروطةً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة قبل عرضها على أقرب اجتماع للجمعية العامة.

وسيقوم الطرفان بدراسة كافة الإجراءات النظامية التي تتطلبها هذه الصفقة، والتي من المتوقع اكتمالها خلال الأسابيع القادمة.

وحسب أنظمة هيئة سوق المال فنشير هنا إلى أن شركة مجموعة الزامل القابضة طرف ذو علاقة من خلال امتلاكها حصة في كلٍ من الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" والشركة الوطنية للطاقة.

وتمتلك سبكيم حالياً نسبة 72% في الشركة العالمية للغازات، وباكتمال هذه الصفقة سترتفع نسبة سبكيم في ملكية هذه الشركة إلى 97%.