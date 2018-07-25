"سبكيم": تحسن نسب تشغيل المصانع لـ97% قفزت بأرباحنا

أرجع الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة #سبكيم أحمد العوهلي في مقابلة مع "العربية"، ارتفاع الأرباح الفصلية للشركة إلى تحسن نسب التشغيل في مصانعها إلى 97% في الربع الثاني مقارنة بـ84% في الربع الثاني من العام الماضي.

كما عزا العوهلي النتائج الإيجابية في الأرباح الفصلية إلى ارتفاع أسعار المنتجات وكميات المبيعات بنسبة 25% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، في حين ارتفع الإنتاج بحدود 10% في الفترة نفسها.

وعن أسعار منتج الميثانول، قال العوهلي إن سعر الميثانول ارتفع بالنسبة للعام الماضي لكنه استقر عن الربع السابق.

ونوه بأن مشروع الميثانول يشكل عاملا مهما في دعم عمليات سبكيم، متوقعاً تحسن الطلب الصيني على المنتج خلال الفترة المقبلة ، ومشيراً إلى أن نمو الطلب على مادة "الميثانول" عادة ما يتراوح بحدود 3 % على أساس سنوي.

واعتبر العوهلي أن إقدام الشركة على توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للطاقة لشراء حصتها البالغة 25% في الشركة العالمية للغازات، وهي إحدى الشركات التابعة لسبكيم، يأتي في إطار استراتيجية الشركة في توسيع استثماراتها.

وفيما أشار إلى أن "سبكيم" تعتزم زيادة حصتها في "الوطنية للغازات" إلى 97%، أكد أن ذلك سيؤدي إلى تعظيم قدرة سبكيم من ناحية الإيرادات والأرباح، "وقد نتطلع إلى شراء المزيد من الحصص في المستقبل".

وفي سؤال عن المفاوضات في ما يتعلق بالاندماج مع "الصحراء"، أكد العوهلي أن النقاش مع "الصحراء" مستمر في شأن الاندماج، بما في ذلك التقييم المالي والفني والقانوني، واصفاً أجواء المفاوضات بـ"الممتازة".

وكانت الأرباح الفصلية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" قد قفزت إلى 211.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، مقابل 59.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي بنمو 253.5%، ومقابل 151.4 مليون ريال في الربع السابق بنمو 39.63%.

وأرجعت #سبكيم ارتفاع صافي أرباحها لزيادة الإيرادات نتيجة الارتفاع في متوسط أسعار جميع منتجات الشركة، إضافة الى الارتفاع في كمية المبيعات.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي 1.47 مليار ريال، مقابل 918.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 60.6%، ومقابل 1.17 مليار ريال للربع السابق بارتفاع 25.9%.

وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية في الربع الثاني 410.2 مليون ريال، مقابل 175.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 133.73%.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2018، بلغت قيمة أرباح سبكيم 362.8 مليون ريال، مقابل 151.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 139.63%.