استقالة زياد الشعار من رئاسة "دار الأركان" السعودية

أعلنت شركة #دار_الأركان_للتطوير_العقاري السعودية، موافقة مجلس الإدارة على استقالة زياد الشعار من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، على أن يبدأ سريانها اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك لأسباب شخصية.

وسيستمر زياد الشعار مستشاراً لمجلس الإدارة وعضواً في المجلس حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 23 يونيو 2019م.

وأعلنت دار الأركان تعيين كيلفن كواك رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وقد حصل كيلفن كواك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة، وله خبرة في مجال إدارة أعمال الاستثمار العقاري والمالي، حيث بدأ كواك مسيرته المهنية منذ ما يزيد عن 20 عاماً، تقلد فيها عدة مناصب، كان آخرها رئيساً تنفيذياً لشركة إعمار الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، وقد أشرف على تنفيذ وتسليم مشاريع عقارية تنوعت ما بين مجمعات سكنية وأخرى تجارية في المملكة العربية السعودية.