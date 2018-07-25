التوترات التجارية تضعف ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا

تراجعت ثقة قادة قطاع الأعمال الألماني قليلا في شهر يوليو، بحسب ما أظهره تقرير لمعهد بارز، اليوم الأربعاء، في وقت تؤثر المخاوف من حرب تجارية على آفاق المستقبل.

وأظهر المؤشر الشهري لمعهد "ايفو" ومقره ميونيخ، الذي يستند إلى مسح شمل تسعة آلاف شركة، تراجع الثقة بمقدار 0,1 نقطة على قراءة بلغت 101,7 هذا الشهر.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد في بيان، إن "الشركات كانت راضية أكثر بقليل عن الوضع الحالي للأعمال، لكنها خفضت توقعاتها قليلا".

وتراجعت مستويات ثقة الشركات والمستثمرين الألمان في الأشهر القليلة الماضية، فيما قللت الشركات من أهمية تباطؤ النمو في الربع الأول وتوقعت حرباً تجارية متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتدل المؤشرات على أن النمو ربما تعافى قليلا بين أبريل ويونيو، لكن المخاوف من حرب تجارية لا تزال قائمة. ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى واشنطن لإجراء محادثات حاسمة مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وقال يونكر الأربعاء إنه "لا يفرط في التفاؤل"، في مسألة إقناع الرئيس الأميركي بالتراجع عن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن فرض ترمب رسوماً على الصلب والألمنيوم، رد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على سلع أميركية مثل الدراجات النارية والجينز وزبدة الفستق.

وعلق خبراء على تقرير معهد "إيفو" بالقول إن "فرص العودة إلى نمو قوي في النصف الثاني من العام تبدو جيدة، حتى بوجود خطرين كبيرين يتمثلان بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم، إضافة إلى بريكست".