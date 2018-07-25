الرجل الذي أنقذ عملاقين في صناعة السيارات..يفارق الحياة

أعلنت الأسرة التي تملك حصة مسيطرة في شركة "فيات كرايسلر"، اليوم الأربعاء، وفاة الرئيس التنفيذي السابق للشركة سيرجيو ماركيوني.

وكانت صحة ماركيوني تدهورت بشدة مع تعرضه لمضاعفات بعد جراحة أجراها في الآونة الأخيرة بأحد مستشفيات زوريخ. وعينت الشركة رئيساً تنفيذياً بديلا له في مطلع الأسبوع، بعدما أعلنت تدهور حالته الصحية.

وقال جون إلكان، رئيس مجلس الإدارة، وهو من عائلة أغنيللي التي تملك حصة مسيطرة في الشركة: "للأسف حدث ما كنا نخشاه. توفي الرجل والصديق سيرجيو ماركيوني"، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

وعلى مدى مشواره المهني الطويل، ترك ماركيوني بصمة لا تمحى على قطاع صناعة السيارات، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة "فيات" عندما استحوذت على "كرايسلر" وانتشلتها من الإفلاس عام 2009، بعد عملية إنقاذ قادتها الحكومة الأميركية للشركة المتعثرة، لتندمج الشركتان قبل أربع سنوات.

وولد ماركيوني في إيطاليا عام 1952، وقدم إلى صناعة السيارات من خارج القطاع، ليرأس شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيات" عام 2004. وتولى المنصب بعد أمبرتو أغنيللي، الذي أسست عائلته "فيات" عام 1899، والذي توفي بسبب مرض السرطان، بحسب ما نقلته "سي إن إن".

وفي أيامه الأولى بالشركة، قام بإزالة الوظائف الإدارية المتوسطة وخفض الأجور للمساعدة في تقليص خسائر مليارية للشركة، وبعد مرور عامين على توليه الرئاسة التنفيذية، حوّل "فيات" من الخسارة إلى الربحية للمرة الأولى في غضون خمس سنوات.

وأولئك الذين عرفوا ماركيوني وصفوه بالقائد الواثق، وبأنه ذو أخلاقيات عمل "استثنائية".