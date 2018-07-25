تضاعف أرباح "كيمانول" الفصلية لـ31.6 مليون ريال

تضاعفت الأرباح الفصلية لشركة كيماويات الميثانول #كيمانول في الربع الثاني من 2018، إلى 31.63 مليون ريال، مقابل 2.62 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 1107 مرات، ومقابل خسائر في الربع السابق بـ10.26 مليون ريال.

وأرجعت "كيمانول" القفزة بأرباحها إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع وانخفاض التكاليف نتيجةً لاستمرار تنفيذ برنامج ترشيد النفقات وجني ثماره الإيجابية على الرغم من تأثر مبيعات أحد منتجات الشركة الرئيسية بسبب الإغراق وتراجع الطلب في قطاع الإنشاءات.

وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية 69.54 مليون ريال، مقابل 31.42 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 121.3%.

وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري حققت "كيمانول" أرباحا 21.37 مليون ريال، مقابل خسائر 2.99 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.