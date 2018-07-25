سيمنس: محطات كهرباء مصر الأكبر بالمنطقة

قال جو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة #سيمنس_الألمانية إن المحطات الثلاث التي نفذتها سيمينس في مصر بطاقة 14400 ميغاواط، هي الأكبر في المنطقة.

وأشار كيزر في مقابلة مع "العربية" إلى القيمة الإجمالية للمحطات الثلاث مع عقود الصيانة التي تبلغ 7 مليارات يورو، وأن الحكومة المصرية أوفت بالتزاماتها المالية للشركة.

واعتبر أن الربط الكهربائي مع السعودية سيكون متاحا بعد زيادة إنتاج الكهرباء في مصر، مؤكداً أن الحكومة المصرية أوفت بالتزاماتها تجاه شركة سيمنس.

وبسؤاله عن الكهرباء في السعودية، قال كيزر إن المملكة تعتمد على التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك، مؤكداً وجود العديد من الفرص بالمنطقة لدى الشركة.