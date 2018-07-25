"سافكو" تضاعف أرباحها الفصلية لـ410 ملايين ريال

ارتفعت أرباح شركة الأسمدة العربية #سافكو إلى 647.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 3% مقارنة بـ 627.7 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2017.

أما خلال الربع الثاني، فقد ارتفعت أرباح "سافكو" الفصلية بنسبة 100.8% إلى 410.4 مليون ريال مقارنة بـ204.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتج اليوريا، إضافة إلى ارتفاع بند الإيرادات الأخرى نتيجة لتحصيل الشركة أرباحها من استثمارات متاحة للبيع.

وبلغت إيرادات المبيعات خلال الربع الحالي مبلغ 950.31 مليون ريال بارتفاع يعادل 39.86% مقارنة بإيرادات المبيعات للربع المماثل من العام السابق والتي بلغ مجموعها 679.48 مليون ريال.